Green Basket, futuro incerto

PALERMO – Una grande stagione in Serie B fermata solo dal Coronavirus. Si può commentare così la stagione del Green Basket in Serie B. La squadra del guidata da coach Bassi, che ha già salutato per esigenze familiari, sognava la promozione in Serie A2 e le sedici vittorie su venuto gare disputate spingevano a sognare.

Adesso il futuro sembra incerto. Il presidente Mantia sta valutando se iscrivere o meno la squadra in Serie B. Proprio per questo, nei primi giorni di giugno, la dirigenza del Green ha incontro il sindaco Orlando, il vice sindaco Giambrone e l’assessore Petralia. Matina ha fatto messo sul tavolo le difficoltà dovute anche alla crisi, che spingeranno molti sponsor a non confermare la loro partecipazione, trovando appoggio da parte del primo cittadino che ha approfondito la situazione.

Il Green basket ha tempo entro il 31 luglio per completare l’iter di iscrizione, ma vorrebbe già cominciare a capire che stagione sarà la prossima. La squadra palermitana, in caso di mancata iscrizione, potrebbe ripartire dalla Serie C o addirittura dalla Serie D.

Malgrado queste difficoltà la dirigenza sta già cominciando a muoversi e lo dichiara direttamente Mantia: “Le novità riguardanti la prima squadra non sono molte, ma ci stiamo muovendo per ridefinire l’assetto strutturale del settore giovanile, che vedrà Fabrizio Cannella direttore sportivo e Ivan Drigo direttore tecnico. Per ciò che riguarda la Serie B – continua Mantia a “il Giornale di Sicilia” – siamo in attesa di qualche risposta da qualche azienda: le prime due interpellate hanno dato risposta negativa, ne aspettiamo altre tre di cui una grandissima”.