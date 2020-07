Lionel Messi avrebbe sospeso la trattativa per il rinnovo col Barcellona e l’anno prossimo, quando sarà in scadenza, andrà via. Lo affermano i media spagnoli e la notizia, solo un rumour senza ufficialità, ha fatto il giro del mondo. Il più ambito campione del calcio mondiale potrebbe cambiare squadra dopo una vita al Barcellona.

L’argentino potrebbe quindi andare via a parametro zero. Dove? Magari in Premier league. In passato qualcuno aveva avanzato la suggestione di un suo possibile approdo all’Inter. Al momento, però, bisogna capire se si tratti solo di un passaggio “tattico” per trovare un migliore apporto con il club blaugrana con cui Leo ha avuto dei momenti di tensione nel recente passato. Ma il mondo del calcio oggi non parla d’altro che del caso Messi.