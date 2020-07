PALERMO- “Il biglietto integrato Amat-Ferrovie, così come è stato presentato oggi, assomiglia tanto a una promessa mancata o, a voler essere cattivi, a un flop annunciato. Ma non voglio essere cattivo e, soprattutto, non voglio fare polemica, ma facciamo due conti. Il biglietto integrato costerà 5,5 euro e varrà solo a Palermo: non lo si potrà usare per l’aeroporto, né per portare i turisti a Cefalù. Varrà solo fino a mezzanotte (23.59) e, quindi, se validato il pomeriggio, durerà molto meno di 24 ore.

Ma soprattutto sarà solo giornaliero: la modalità integrata non vale né per il biglietto dalla singola corsa di 90 minuti, né per gli abbonamenti: cosa che, a mio avviso, avrebbe invece aiutato studenti e pendolari.

E allora per chi è stato fatto il biglietto giornaliero da 5,5 euro? A quale utente si rivolge? Probabilmente per chi usa quattro volte al giorno i mezzi e così risparmierà qualche centesimo, anche se il vero vantaggio non dovrebbe essere il risparmio economico ma la comodità di non dover cercare due rivendite diverse. Il rischio è che in pochissimi potrebbero comprarlo. E per questo motivo ho un timore: che il possibile flop di “questa” sperimentazione (così come annunciata) alla fine possa essere determinante per abbandonare il progetto del “biglietto unico integrato”. Lo scrive il consigliere Toni Sala (‘Avanti Insieme’) sulla sua pagina Facebook.