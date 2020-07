Violenza sessuale su una minorenne

SIRACUSA – Una donna di 44 anni, originaria della Romania e residente in provincia di Siracusa, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di violenza sessuale ai danni della figlia minorenne. La Procura, che ha già indagato il marito, 50 anni, ha scoperto nel corso delle indagini la complicità della donna. L’uomo avrebbe abusato per anni della figlia. Quest’ultima si sarebbe confidata con la madre raccontando delle ripetute violenze. Ma la donna avrebbe avuto rassicurazioni dal marito che non sarebbe accaduto più e poi avrebbe dato della bugiarda alla figlia.