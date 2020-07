MILITELLO VAL DI CATANIA – Il Club per l’Unesco di Militello in Val di Catania riunito nei locali sociali il 1° luglio 2020, ha rinnovato il proprio Comitato Direttivo riconfermando i soci prof. Graziano Linguanti, Presidente, l’avv. Salvatore Liggieri, vice presidente e segretario, l’ing. Francesco Tramontana, tesoriere; il cap. Abbotto Mario Aurelio, la dott.ssa Grazia Manuele, la sig. Mazzara Rosaria, e la dott.ssa Rita Di Trio, che costituisce l’unica new entry e che assume anche il ruolo di coordinatrice dell’Ecomuseo Valle Del Loddiero, riconosciuto assieme ad altri dieci con Decreto assessoriale della Regione Siciliana del 6 febbraio 2020.

Il Club, che non ha goduto di contributi pubblici, dopo essere riuscito l’anno scorso a far iscrivere dalla Regione Siciliana la “Mostarda di Fichidindia di Militello” nel R.E.I.S. – Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, è proprio su quest’ultimo straordinari risultato dell’Ecomuseo che concentrerà l’attività maggiore di progettazione e di sviluppo di tutte le potenzialità del territorio che lo costituisce. Infatti, si è già all’opera – attraverso professionisti ed esperti anche esterni al Club – nell’ideare e redigere progetti che, assieme a quello posto a base del riconoscimento, daranno effettiva concretezza all’obiettivo della Istituzione.

Solo per ricordare le prime cose: l’infopoint, la fruizione delle Concerie Medievali, la guida storico naturalistica, la soluzione biologica per le acque reflue che si sversano nel torrente Loddiero, il recupero delle vie interne all’Ecomuseo per la viabilità (pedonale, a cavallo o in bici). Studi su flora e geositi, la statio di partenza e arrivo per gli escursionisti, nonché l’avvio delle escursioni stesse, in particolare a cavallo, verso Ambelia il cui Ente gestore è stato tra i primi partner ad aderire. Accanto a queste le tante altre numerose attività culturali, convegni e mostre come sempre realizzate nel corso dell’ultimo quadriennio di nuova vita dell’associazione che “pensa in grande e vola alto”.