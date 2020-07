PALERMO – Raid vandalico e furti la scorsa notte negli uffici comunali di urbanistica, lavori pubblici e Suap del Comune di Partinico, in provincia di Palermo.

I ladri hanno portato via due computer e un monitor e rovistato nei cassetti. Non è ancora chiaro se hanno portato via anche documenti di alcune pratiche.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che dovranno accertare come i ladri sono riusciti ad entrare visto che non ci sarebbero segno di effrazioni in porte e finestre. Il commissario del Comune Rosaio Arena ha disposto un’attenta verifica per stabilire se vi siano stati furti anche tra i documenti cartacei.