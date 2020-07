CATANIA – Polemica su Pubbliservizi. È stato presentato ad aprile scorso, dal segretario generale del sindacato Sifus Confali Maurizio Grosso, un esposto alle autorità giudiziarie e alla Corte dei Conti contro la gestione commissariale della partecipata dell’ex provincia di Catania, con lo spettro di 300 licenziamenti dietro l’angolo. Tra pochi gironi la presentazione di un “libro nero” su avanzamenti di carriera curato, sempre, dal segretario generale del Sifus Grosso.

Il sindacato accusa il commissario di Pubbliservizi, Maria Virginia Perazzoli, di essere indagata in gravi procedimenti penali presso i tribunali di Perugia, Velletri e Foggia.

Accusa, questa, smentita dal commissario in persona. “Non esiste nessun procedimento giudiziario nei miei confronti – puntualizza Perazzoli – smentisco categoricamente la notizia.”

Per quanto concerne i licenziamenti paventati il commissario Perazzoli risponde. “La pubbliservizi non si trovava in una situazione così normale, a livello costi-ricavi, da molti anni – chiarisce il commissario straordinario della Pubbliservizi SPA – e non esiste pericolo di licenziamenti”.

Per quanto riguarda il concordato straordinario la strada sembra segnata.

“È già definito – continua l’avvocato Perazzoli – in questo momento la Pubbliservizi è in equilibrio di bilancio. Anche la richiesta della Città Metropolitana di arrivare ad un costo del lavoro e fatturato del 60% è quasi raggiunto, ribadisco, senza nessun licenziamento.”

Il piano di riequilibrio della partecipata Metropolitana del primo commissario, Laura Montana Trezza, prevedeva dagli 80 ai 100 lavoratori in meno.

“Dal mio insediamento abbiamo valutato con estrema attenzione la questione licenziamenti – continua Perazzoli – e siamo giunti alla conclusione che non c’era bisogno di tagli al personale, ma bastava solo razionalizzare le risorse. Oggi siamo arrivati al pareggio di bilancio che, poi, è quello che deve fare una società in house”.

Le società definite in house providing sono aziende pubbliche costituite in una forma societaria. La Pubbliservizi SPA si occupa della manutenzione delle strade di tutta la provincia etnea, escludendo i comuni con più di 45000 abitanti, della manutenzione delle scuole non di pertinenza comunale, di manutenzione di tutti gli edifici della città metropolitana, della manutenzione del conservatorio Bellini. cura del verde nelle strade di pertinenza provinciale e dei palazzetti dello Sport.

“Il mio incarico è valido per due anni con una proroga di sei mesi ulteriori – precisa Perazzoli – questo significa che in Pubbliservizi il mio incarico non finirà prima di settembre del 2021”.

Nell’azienda partecipata si lavora per la risoluzione del concordato straordinario. “Un concordato straordinario è una procedura modulata su un concordato fallimentare – dichiara Maria Virginia Perazzoli – ricordiamo che la dichiarazione d’insolvenza, fallimento, della Pubbliservizi esiste già, da luglio del 2018, ed è da questo momento che il Ministero ha valutato la possibilità di avere un’amministrazione straordinaria”.

Chiaramente la dichiarazione del Tribunale di Catania sull’insolvenza resta, ma si cerca di salvare l’azienda e i suoi dipendenti. Dopo una fase giudiziale “prodromica” condotta dal commissario Laura Montana Trezza viene nominato, con bando pubblico ed estrazione a sorte, il commissario straordinario Perazzoli.

“Da quel momento ci siamo messi a lavoro per riprendere l’azienda – racconta il commissario – tutti insieme, migliorando e attenzionando diversi settori. Accertando, insieme al Tribunale, il passivo aziendale che si aggira, oggi, intorno ai 6100000 euro”.

Il concordato è una modalità di chiusura della procedura fallimentare. “Un concordato serve a salvaguardare sia la società in amministrazione straordinaria sia i creditori – continua Perazzoli – non si può chiudere questa procedura senza il concordato straordinario. Tra una ventina di giorni Pubbliservizi depositerà, a firma dell’amministratore, il ricorso per concordato.”

Maurizio Grosso segretario generale di Sifus Confali mantiene le sue dichiarazioni inalterate. “A giorni la presentazione di un “libro nero” con tutti i nomi e i livelli occupazionali innalzati indiscriminatamente in questi ultimi due anni – afferma Grosso – e manteniamo inalterate le dichiarazioni sulla gestione di Pubbliservizi SPA”.