PALERMO – Pericolo scampato, il tram a Palermo non si ferma. L’Amat, la società partecipata del Comune che gestisce il trasporto pubblico in città, è riuscita infatti ad aggiudicare la gara da quattro anni per la manutenzione ordinaria e la pulizia della rete dei convogli bianchi che uniscono Roccella alla Stazione centrale, Notarbartolo al Cep e Notarbartolo a viale Regione Siciliana.

Il rischio era infatti che si creasse un vuoto e che nessuno si occupasse di una manutenzione che, viste le rigide norme di sicurezza, è invece assolutamente necessaria. Il bando da quattro milioni di euro l’anno è andato a un raggruppamento composto dalla Caf Italia, filiale del colosso spagnolo che produce rotabili, e dalle Era Infrastrutture che prendono così il posto della francese Bombardier.

“E’ un risultato importante – dicono il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giusto Catania, che ha partecipato all’assemblea Amat per la presa d’atto della stipula – Risultato che garantisce il servizio per un quadriennio, quindi con una prospettiva di continuità e stabilità che sottrae il funzionamento del tram a incertezze. La conferma della necessità di ragionare e programmare sul medio e lungo periodo perché il tram, insieme a tutto il sistema del trasporto pubblico, sia sempre più attrezzato per le necessità della nostra città”.

Il contratto è partito il primo luglio, dopo che la gara era stata aggiudicata lo scorso 28 aprile; il nuovo accordo consentirà al Comune di risparmiare 1,6 milioni di euro l’anno. “Un altro importante risultato raggiunto in linea con il piano di risanamento dell’azienda – dice il presidente di Amat Michele Cimino – E’ la conferma del nostro buon lavoro”. Le due ditte, Caf Italia e Era, sono incaricate non soltanto della manutenzione dei convogli e della rete elettrica, ma anche di quella degli impianti e dei semafori installati lungo le linee del tram. Nel capitolato d’appalto sono stati inseriti anche i servizi di pulizia delle fermate e della sede rotabile utilizzata dai treni, mentre la pulizia interna dei convogli resta affidata alla Reset.