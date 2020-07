Il ritorno del condottiero Lucarelli

CATANIA. Fa caldo. Ma il brivido lungo la schiena è gelido. Sebbene la natura del tifoso rossoazzurro sia sempre ottimista, questa volta si trova infilato nel freezer di una interminabile attesa.

E la distrazione del campo è utile ma serve a ben poco.

Siamo tutti maledettamente appesi a parole che nulla hanno a che fare con l’odore inteso del prato, del pallone e del gioco del futbol.

Niente gol o fuorigioco: oggi le parole che tengono banco sono “bando”, “trattativa”, “tribunale fallimentare”, “asta”.

Si contano i giorni e si sfoglia la margherita: il Calcio Catania attende di conoscere quale sarà il proprio destino. Certo, le regole fissate in ceralacca dal Tribunale fallimentare, restituiscono fiducia. Ma la partita è ancora lunga.

E come se lo è.

Il campo

Come quella che vuole giocarsi fino in fondo il condottiero Cristiano Lucarelli capace di portare il suo Catania fino a Terni in una sfida che rappresenta questa sera l’ennesimo “dentro o fuori” della stagione. Un risultato solo a disposizione: la vittoria. Altrimenti, è stato bello e arrivederci. I rossoazzurri cercano l’impresa ed il motivatore, psicologo e allenatore livornese oggi cercherà di accendere ancora una volta la scintilla negli occhi dei suoi ragazzi. Già, i suoi ragazzi. Quelli che il condottiero Lucarelli ha richiamato a Torre del Grifo dopo i giorni della quarantena. Altro che stipendi non pagati. Altro che caos societario. Solo Lucarelli avrebbe potuto riuscirci: e c’è riuscito.

L’extra campo

Il Bando pubblicato dal Tribunale fallimentare ridisegna lo scenario. Rilancia trepidazione e speranza. Di certo, la definitiva uscita di scena dell’ex patron Nino Pulvirenti. Il presidente del ritorno alla Serie A: il presidente dei record e delle partite che hanno tatuato nell’anima delle nuove generazioni la maglia rossoazzurra.

E’ ormai finita un’era. Meglio così, in fondo. Gli ultimi anni sono stati controversi e devastanti, incastonati nelle aule del tribunali per motivi calcistici ma anche per vicende imprenditoriali:

Tornare a sognare

Non sappiamo se oggi a Terni sarà la sera dei miracoli.

Ma serve tornare a sognare ancora un po’. Mettersi alle spalle le incertezze e il dolore degli ultimi mesi e riprendere la parte più pulita di tutto ciò che non smetteremo di amare. Quella passione da accendere e tenere stretta. Basterà. Basterà ad una Catania che per il Catania avrà sempre un sentimento ricambiato.

No, non è solo calcio: è molto di più.