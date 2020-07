Ricciardo ha già salutato Palermo

PALERMO – Ricciardo ha già ufficialmente salutato il Palermo e si è accordato con il Seregno, altro club che farà la Serie D ma nel girone lombardo. Per il bomber un addio con qualche rimpianto perché sa che avrebbe potuto fare di più in maglia rosanero e sperava anche in una riconferma.

“Sarei rimasto tutta la vita. Mi sono trovato benissimo – dichiara l’attaccante – e mi aspettavo una conferma. So bene però che le cose possono anche andare così, sono pronto a voltare pagina”.

Il bomber ha dei ricordi che porterà dentro: “Il gol sotto la curva è stato pazzesco. Ricordo anche il saluto dei tifosi prima della trasferta di Biancavilla, quando loro non sono potuti venire. Chissà cosa avrebbero fatto se avessimo potuto festeggiare con loro la vittoria del campionato”.

Momenti felici, ma anche incomprensioni con il tecnico per Ricciardo: “Come in ogni famiglia, ci sono sempre situazioni del genere durante un anno. Non è mai facile per un allenatore e viceversa, soprattutto in una piazza importante. Sicuramente c’è stato qualche disguido tra di noi, non una lite, ma è tutto chiarito. Mi ha anche fatto gli auguri per la nuova avventura e non c’è alcun rancore. Spero che trovi sistemazione presto”.