PALERMO – La polizia ha identificato e denunciato i due presunti aggressori di via del Celso, dove sabato notte è esploso il caos. Si tratta di un 22enne e di un 25enne di Monreale, che sarebbero entrati in azione con la scusa di chiedere le indicazioni per raggiungere un locale della zona della movida.

“L’identificazione degli aggressori – spiega la polizia – è avvenuta in tempi celeri grazie alla presenza di un nutrito presidio di agenti, nei pressi di piazza Verdi, ai quali le vittime si sono subito rivolte, poco dopo l’aggressione”.

Avrebbe preso vita una lite verbale per un presunto equivoco, poi sono partiti i calci e i pugni. Dopo il pestaggio, gli aggressori si sono dati alla fuga tra i vicoli facendo perdere le proprie tracce. Ma non si è trattato dell’unico caso registrato nel giro di poche ore e di cui i due si sarebbero resi responsabili: 24 ore prima, in piena notte stavolta, in corso Calatafimi, i due giovani si erano resi protagonisti di un gratuito tiro al bersaglio nei confronti degli specchietti, letteralmente mandati in frantumi, di ben 23 auto parcheggiate. Gli agenti di una volante in transito li hanno notati e sanzionati per danneggiamento.