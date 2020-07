Luglio è il mese decisivo per la costruzione della squadra, ma anche per risolvere la questione stadio

PALERMO – Il Palermo si prepara ad affrontare un mese intenso. La dirigenza dovrà cominciare a costruire la squadra per la Serie C e l’allenatore.

La squadra ha già una base di partenza e si tratta di Pelagotti, Lancini, Crivello, Accardi, Martin Martinelli e Floriano, a cui vanno aggiunti gli under Doda, Rizzo Pinna e Lucca. A questa base, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, si dovranno aggiungere dei tasselli per completare l’organico e formare una squadra che in Serie C sia solo di passaggio. Dovrà

Naturalmente va scelto anche l’allenatore. Il club rosanero ha individuato alcuni profili e sta valutando attentamente prima di fare la scelta finale. La corsa, adesso, sembra una volata tra Caserta e Pecchia. Il primo non sta vivendo un ritorno in campo difficile, con quattro sconfitte in altrettante partite, Pecchia invece è impegnato con la Juventus Under 23 nei playoff e, qualunque sarà il risultato finale, lascerà la seconda squadra bianconera perché al suo posto arriverà Pirlo.

Non va dimenticata la questione stadio, che dovrà essere risolta entro il 29 luglio, data entro la quale la dirigenza dovrà indicare dove giocherà le proprie gare di campionato. Il sindaco Orlando, nell’incontro avuto sabato con Guarnotta, ha dichiarato che il Palermo deve giocare al “Barbera” e in Consiglio Comunale si sta lavorando per la convenzione. In caso non si arriverà ad un accordo i rosanero potrebbero giocare in un’altra città, tra queste Marsala, Enna e Caltanissetta.