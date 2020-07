“Il Festival dei Sogni” alle Orestiadi di Gibellina

Sogni, Sicilia e cinema. Sono questi i temi su cui s’impronta la trentanovesima edizione delle Orestiadi di Gibellina e che per la terza volta porta la firma di Alfio Scuderi alla direzione artistica. Il festival internazionale del teatro che si svolge ogni estate a Gibellina negli spazi del Baglio di Stefano e del Cretto di Burri, quest’anno è stato rimodulato per l’emergenza sanitaria e si terrà dal 17 luglio all’8 agosto. “Abbiamo deciso di affrontare le difficoltà con senso di responsabilità; non possiamo perdere né il rapporto con i nostri artisti che vanno garantiti e tutelati né quello con il nostro pubblico- afferma Scuderi – perché fermarsi per un anno, e quindi saltare un anno di programmazione, significa perdere quella continuità e quel rapporto di costruzione anche con un territorio”.

Omaggi a Sciascia e Fellini

Posti dimezzati per rispettare il distanziamento ma si è potuto contare (e abbondare) sulla programmazione e i tanti interpreti. L’omaggio a Sciascia venerdì 24 luglio, con “Gioco di Società” con Silvia Ajelli e Luigi Maria Rausa e “Un caso di coscienza” letto da Paolo Briguglia, per raccontare il rapporto del prolifico scrittore siciliano con il cinema; e l’altro a Fellini, in occasione del centenario dalla nascita. “Già prima del lockdown avevo immaginato all’interno del festival un omaggio a Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita e questo era già un punto fermo – continua il direttore artistico – poi pian piano questo punto fermo è diventato un po’ il feel rouge del festival e di questa ripartenza, proprio perché il rapporto che c’è tra il sogno e il teatro è fortissimo. E quindi ho immaginato tanti contatti con il sogno e anche con il cinema volendo dedicare un omaggio a Fellini che dei sogni è il regista di maggiore rappresentazione”.

Il cartellone delle Orestiadi di Gibellina

Un cartellone che coinvolge molti interpreti siciliani precisa Scuderi, ancor più degli altri anni, a sottolineare il grande impegno nei confronti del territorio. Tra i protagonisti di quest’edizione Niccolò Fabi, ospite d’onore che inaugurerà il festival con un concerto chitarra e voce, venerdì 17 luglio. E poi dal 18 luglio al 7 agosto si alterneranno: Alessio Vassallo, Filippo Luna, Silvia Ajelli, Gaia Insenga, Fabrizio Ferracane, Davide Enia e Carmelo Galati; per chiudere l’8 agosto con “Lì dove nascono i sogni”, l’omaggio a Fellini affidato a Francesco Scianna che racconterà il grande regista e interpreterà alcuni brevi passaggi di film che aveva interpretato Marcello Mastroianni; e con la partecipazione di Fabrizio Romano, Federica Aloisio e le musiche dal vivo di Roy Paci e Angelo Sicurella. Lo spettacolo di chiusura avverrà come ogni anno nel suggestivo Cretto di Burri usato negli anni precedenti in maniera itinerante e con posti in piedi; adesso visto il distanziamento richiesto sarà utilizzato con una platea. L’edizione è realizzata con l’impegno della Fondazione Orestiadi e il sostegno istituzionale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Ministero dei Beni Culturali. Mentre l’evento dedicato a Federico Fellini con il patrocinio Fellini100, è stato inserito tra le manifestazioni ufficiali per il Centenario felliniano e nel calendario ufficiale del Ministero dei Beni Culturali.