La precisazione di Nicosia

CATANIA – Il vice presidente del consiglio comunale di Tremestieri, citato erroneamente per via dell’omonimia con Santo Nicosia, ex consigliere provinciale (errore di cui ci scusiamo) precisa la sua estraneità a quanto riportato nell’articolo. ” Urge fare chiarezza: io sono stato eletto in una lista civica denominata “RESET.4” che, cinque anni or sono, sostenne sin da subito la candidatura a sindaco di Santi Rando. Persona verso il quale nutro stima e verso cui non farò mancare il mio sostegno alle prossime elezioni amministrative.