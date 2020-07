E’ scomparso all’età di 90 anni, a Varese, Emanuele Ferrario, era l’imprenditore che nel 1987 rilevò Radio Maria trasformandola nell’emittente di caratura mondiale che è diventata oggi. A darne notizia sul suo profilo Facebook è la stessa radio: “Fino all’ultimo ha lavorato per noi. Grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel mondo, arrivederci in Paradiso”. (nella foto il saluto affettuoso della Radio al suo ‘Emanuele’)