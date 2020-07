PALERMO – Un’emergenza politica nella più ampia (e grave) emergenza sepolture. Sui cimiteri la tensione al comune di Palermo si taglia col coltello: questa mattina l’assessore al ramo, Roberto D’Agostino, in conferenza stampa ha illustrato il suo piano per liberare il deposito dei Rotoli che oggi conta quasi 500 salme.

Una soluzione che però non ha convinto troppo la maggioranza. Già ieri Paolo Caracausi, di Avanti Insieme, aveva chiesto il ritiro delle deleghe, mentre oggi Katia Orlando di Sinistra Comune chiede al sindaco di intervenire d’urgenza esautorando il consiglio comunale. “Abbiamo fiducia nel fatto che il sindaco e la Giunta faranno di tutto per superare l’emergenza al cimitero dei Rotoli, ma il cronoprogramma, esposto oggi in conferenza stampa dall’assessore D’Agostino non mi tranquillizza – dice l’esponente di Sc – Credo che occorra più velocità per ricondurre la situazione dentro parametri di normalità. Il percorso delineato dall’assessore D’Agostino, che merita rispetto da parte di tutti e apprezzamento per il suo impegno, potrebbe essere efficace per affrontare una condizione di criticità, ma oggi siamo in una situazione di estrema drammaticità che meriterebbe più slancio e maggiore decisionismo. Ho visitato più volte il cimitero in questi ultimi mesi e ritengo che serva un intervento emergenziale. Il sindaco si avvalga dei suoi poteri di ordinanza, possibilmente supportata da robusti pareri legali, affinché possa sostituirsi, per ragioni sanitarie e in un tempo limitato, ai poteri del Consiglio comunale. Occorre estrema rapidità nella modifica di regolamenti e di procedure che i tempi del Consiglio comunale non consentono”.

A stretto giro arriva però la replica, per non serafica, di Toni Sala, consigliere di Avanti Insieme e voce critica della maggioranza: “Sui cimiteri il Consiglio comunale è pronto ad assumersi le sue responsabilità, come ha sempre fatto. Trovo sorprendente la proposta di Sinistra Comune che invita il sindaco a esautorare Sala delle Lapidi. Abdicare al nostro ruolo significa umiliare il Consiglio e tradire il mandato datoci dai palermitani – continua Sala – La Giunta porti subito in aula dei provvedimenti e la maggioranza non verrà meno alle sue responsabilità”.