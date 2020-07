PALERMO – Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati insieme a due canadair e due elicotteri nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi divampati nella zona di Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Gibilrossa. Tutti roghi che hanno minacciato le abitazioni e che sono stati appiccati quasi contemporaneamente in diversi punti mettendo a dura prova il lavoro delle squadre antincendio. Solo dal tardo pomeriggio le fiamme sono finalmente sotto controllo. Un altro rogo scoppiato a Monte Giancaldo a Bagheria, spento di mattina, ha ripreso forza di nuovo nel pomeriggio. La Forestale indaga per cercare di risalire a chi ha appiccato gli incendi in provincia di Palermo. (ANSA).