Palermo, si cercano attaccanti

PALERMO – L’avvio ufficiale del calciomercato è ancora lontano e in questi giorni i nomi accostati al Palermo sono tanti. Il club rosanero dovrà anche scegliere l’allenatore.

Il Palermo è in attesa che si concludano i campionati, poi affonderà il colpo per qualche elemento già sondato, magari qualcuno potrebbe anche arrivare da svincolato se i club che ne detengono i cartellini chiuderanno i battenti. Non è nemmeno da escludere che il club rosanero si presenti in ritiro (date probabili 3 o 10 agosto) con una squadra ancora da costruire, visto che il calciomercato vedrà lo star l’1 settembre.

Gli sforzi maggiori per la dirigenza rosanero dovranno essere in avanti. Ricciardo ha già salutato, Sforzini è pronto a farlo e dovrebbe rimanere il solo Lucca che non può bastare. Nelle ultime ore, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è stato accostato al club di viale del Fante il nome del classe ’93 Simone Magnaghi di proprietà del Pordenone ma in prestito al Teramo club con il quale ha siglato otto reti.

I nomi seguiti per l’attacco sono tanti e si tratta di: Brighenti (Monza), Corazza (Reggina), Caturano (Virtus Entella) e Simeri (Bari), Gliozzi (Sassuolo), Biasci (Carpi) e Di Piazza (Catanzaro). L’arrivo di qualcuno di questi però potrà essere ufficiale solo dall’1 settembre, in caso dovessero arrivare prima sarà solo per una proroga richiesta dal Palermo, proroga che servirà per far allenare il calciatore con i nuovi compagni.