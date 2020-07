Zina è stata ritrovata

PALERMO – E’ stata ritrovata dai carabinieri ad Agrigento Zina, la giovane di 15 anni scomparsa da Palermo a metà giugno. La madre aveva partecipato alla trasmissione Chi l’Ha Visto per lanciare l’allarme. La giovane è stata trovata in viale Leonardo Sciascia nei pressi del centro per immigrati “La Mano di Francesco”. Viveva in un alloggio di fortuna.

Quasi un mese di angoscia per la donna che aveva denunciato l’allontanamento della figlia dall’abitazione in centro a Palermo. “E’ sparita mentre io mi trovavo da mio fratello – ha detto la madre – L’ho cercata ovunque, ma lei ha spento il telefono e da allora non sono più riuscita a parlarle. Non credo sia in buone mani, ho saputo che la persona con cui si troverebbe è poco raccomandabile e forse, proprio dopo avere intuito che avevo scoperto tutto, Zina ha avuto paura”. Il giorno della scomparsa la ragazza indossava un completino verde militare e ha portato con sé uno zainetto e i documenti personali.

