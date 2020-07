PALERMO – A causa di un incidente un tratto della strada statale 121 “Catanese” è chiuso al traffico tra Valledolmo e Alia, in provincia di Palermo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le attività di rimozione di un mezzo pesante ribaltato in carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Il conducente del mezzo, che trasportava letame, è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Sul posto anche i carabinieri.