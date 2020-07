Ecco le zone interessate. In aggiornamento.

CATANIA – Temporali in corso sulla fascia ionica, tra le zone più colpite Acireale. Ad Aciplatani, in particolare, le strade sono state trasformate in fiumi. Emblematico il video di Francesca Tosto.

Il grafico, aggiornato alle 13.30, mostra le zone interessate dai temporali.

Da Santa Teresa di Riva, nel messinese, a Bronte, nel catanese, temporali, anche violenti, si stanno abbattendo sul catanese.

Nel pomeriggio, come ha annunciato l'esperto Massimo Mertoli, è previsto un peggioramento.