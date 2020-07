CATANIA – Domenica alle 18, nell’area verde di via Fimia, nella zona di Vulcania, saranno piantati alcuni alberi nel ricordo del giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, e in memoria di Agnese Borsellino e Rita Atria. L’iniziativa e’ promossa dal terzo Municipio, presieduto da Paolo Ferrara, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e diverse associazioni, in occasione del 28esimo anniversario della strage di via D’Amelio “in segno di memoria e riconoscenza a donne e uomini vissuti e morti per dedizione al dovere e amore della giustizia”. (ANSA)