Trapani, brutte notizie in arrivo

Da alcuni mesi i calciatori non percepiscono lo stipendio e hanno deciso di mettere in mora la società

TRAPANI – Il momento societario del Trapani non è certo dei più felici. La squadra sta lottando con tutte le forze per raggiungere i playout, ma non ricevono stipendi da mesi e proprio per questo motivo hanno deciso di mettere in mora la società.

I problemi societari dei granata sono noti, in stagione sono cambiati diversi dirigenti più e più volte, questo ha creato dei malumori e dei dubbi. Le incertezze e i mancati pagamenti hanno portato anche ad una penalizzazione di 2 punti in classifica, che pesano tantissimo vista la situazione di classifica dei granata.