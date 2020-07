Sancataldese, Settineri

San Cataldo – Il tecnico della Sancataldese, Alessandro Settineri, ha parlato degli obiettivi della squadra nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“In tanto dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare in modo che la squadra sia competitiva e duri nel tempo – ha dichiarato il tecnico -. Ci sono squadre molto attrezzate. Se l’Akragas resterà in Eccellenza si attrezzerà per il salto di categoria ed il Mazara non fa mistero di voler salire. Pensiamo al nostro orticello. Sarà importante partire nel modo giusto e creare un gruppo che possa puntare in alto. L’importante è essere propositivi, noi dovremo provarci e unirci in un’idea per far sì che dalla prima giornata ci sia un cammino che ci faccia stare dove meritiamo”.