PALERMO – Il Verga Basket cerca ancora sponsor che le permettano di effettuare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A1 femminile di basket.

La “missione“ è quasi impossibile, ma nessuno vuole arrendersi. Il capitano Marta Verona lancia l’appello a tutti quelli che possono dare una mano: “Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per l’iscrizione in A1, sono mesi che ci stiamo provando con tutte le nostre forze. Chiedo un sostegno a tutto il mondo sportivo, non soltanto a coloro che amano il basket, per cercare di salvare una realtà e un titolo di Serie A per una città come Palermo“.

“Penso – continua il capitano del Verga – sarebbe veramente un peccato non riuscire ad iscrivere questa squadra. Solo chi negli ultimi anni ha fatto parte di questa realtà ha potuto vedere con quanta passione, quanti sforzi, quanta dedizione e quanti sacrifici siamo riusciti a riportare l’A1 a Palermo. Sicuramente questa pandemia ha sconvolto un po’ tutti ma essere riusciti a disputare un campionato di massima serie solo per un anno sarebbe una sconfitta ancora più grande“.