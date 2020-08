PALERMO – Super lavoro dei vigili del fuoco nelle ultime ventiquattro ore a Palermo e in provincia. incendi si sono sviluppati in varie zone e le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea. Le squadre del comando provinciale hanno impiegato più di otto ore per domare il rogo a Santa Cristina Gela: le operazioni di spegnimento sono state eseguite via terra e dall’alto con l’intervento di due canadair che hanno effettuato i lanci d’acqua nelle zone più impervie della montagna. GUARDA IL VIDEO DEGLI INTERVENTI

In queste ore, invece, i vigili del fuoco e gli uomini della Forestale stanno intervenendo nel territorio compreso tra Vicari e Prizzi, per un altro vasto incendio che ha coinvolto gran aprte della vegetazione. Roghi anche nella zona di Monreale, dalle parti del parco acquatico. In questo caso ci sono in aizone due squadre. Interventi pure a Ficarazzi, Borgetto e Belmonte Mezzagno.