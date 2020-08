Le parole del ministro per il Sud Provenzano

ROMA – ” Il Ponte sullo Stretto penso che sia un progetto su cui si puo’ discutere senza pregiudizi ideologici, ma solo se inserito in un disegno strategico: la priorità è avere l’alta velocità. Nessuno mi convincerà che bisogna aspettare il Ponte per avere l’alta velocità che si puo’ fare gia’ adesso”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione Territoriale Giuseppe Provenzano intervenendo a Sky Tg Economia.

(ANSA).