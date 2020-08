Acr Messina, ecco il nuovo allenatore

MESSINA – Doppio colpo da parte dell’Acr Messina che annuncia Raffaele Novelli come allenatore e di aver dato l’incarico di direttore generale ad Andrea Gianni.

Il club giallorosso, nella prossima stagione, sarà guidato da Raffaele Novelli nell’ultima stagione al Pau Fc che ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto come allenatore di una società tanto blasonata. Ringrazio il presidente per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho le giuste motivazioni al cospetto di un programma importante ed ambizioso. Non vedo l’ora di tuffarmi in questa splendida avventura“.

Il patron Sciattò è felice della scelta fatta: “Un allenatore che ha fame e con idee di gioco perfettamente compatibili con ciò che mi piace vedere sul campo. Ci siamo incontrati due volte: mi sono bastate per scegliere il suo nome all’interno di un ventaglio di opzioni. È un aziendalista che ama il lavoro: unico viatico per raggiungere i risultati“.