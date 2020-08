PALERMO – Saranno comunicate domani (venerdì 31 luglio) le Wild Card delle qualificazioni e del tabellone principale dei 31^ Palermo Ladies Open, primo torneo al mondo di tennis dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus. L’ufficializzazione avverrà nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 16 al Country Time Club di Viale dell’Olimpo a Palermo.

L’incontro con i giornalisti è in programma all’aperto e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione anti-covid. Il Presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, ed il Direttore del Torneo, Oliviero Palma, tracceranno un bilancio dell’organizzazione alla vigilia del via ufficiale alle partite e presenteranno, inoltre, il programma della cerimonia ufficiale di ritorno al tennis giocato. Cerimonia in programma lunedì 3 agosto alle ore 19. Interverranno alla conferenza il WTA Director tournament relations Europe & Southern Asia-Pacific, Fabrizio Sestini; il Consigliere nazionale della Fit, Iano Monaco ed il Presidente regionale della Fit, Gabriele Palpacelli. Il prof. Antonio Cascio, Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Palermo, e Consulente Anti-covid del Torneo, comunicherà i primi dati sui controlli effettuati e presenterà l’intero protocollo sanitario.