Paternò, c’è l’annuncio

Arriva il rinnovo contrattuale per Carioto

Paterno’ – Attraverso la propria pagina ufficiale, il Paternò ha annunciato il rinnovo contrattuale per Davide Carioto. In basso la nota.

“Il Paternó Calcio, con la presente nota, comunica, ufficialmente, la riconferma dell’attaccante DAVIDE CARIOTO. Classe ‘ 91, originario di Palermo, ha alle spalle una carriera ricchissima. Fra i protagonisti nella scorsa stagione della cavalcata del Paternó In D con 9 reti messe a segno, oggi, al termine di un proficuo colloquio con la dirigenza, la conferma della permanenza di Davide a Paternó per una nuova avventura in rossazzurro!”