I poliziotti in borghese sorprendono e arrestano A.A., pregiudicato palermitano, 21 anni. Spacciava droga nei pressi del castello della Zisa.

I “Falchi” della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di appostamento in piazza Ingastone dove, fingendosi turisti e clienti di bancarelle, hanno avuto modo di notare la prolungata e immotivata sosta in strada di un giovane. Si tratta di un volto conosciuto per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio.

Quando i poliziotti sono intervenuti il pregiudicato ha tentato un’inutile fuga. Aveva addosso poco meno di mille euro in contanti. In macchina nascondeva tre dosi di marijuana e due di hashish, già confezionate e pronte ad essere spacciate.

A.A. ha ammesso che il denaro era il guadagno dello spaccio