Due innesti per il club siciliano

SIRACUSA – Il Siracusa ufficializza due rinforzi in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La società siciliana si assicura le prestazioni dei difensori Tomas Lopez e Raffaele Gambuzza. Di seguito il comunicato:

“Altri due innesti per il Siracusa: ecco i difensori Tomas Lopez e Raffaele Gambuzza! Centrale classe ‘98, Lopez è cresciuto nell’Argentinos Juniors e nella passata stagione ha vestito la maglia del Rosolini. Gambuzza, centrale classe ‘85, nell’ultima annata ha giocato in Serie D con San Tommaso (girone I) e Altamura (girone H), collezionando 23 presenze e 3 gol. Benvenuti in azzurro!“.