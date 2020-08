Castelbuono, arriva una conferma

CASTELBUONO (PA) – Confermato un under in casa Supergiovane Castelbuono. La società siciliana, infatti, conferma il giovane classe 2001 Gianmaria Mazzola. Di seguito quanto scrive il club:

“Conferma importante in casa Supergiovane, Gianmaria Mazzola, classe 2001.Cresciuto nel settore giovanile Free time di Capo d’Orlando, gioca, prima nei giovanissimi e poi negli allievi regionali.Subito dopo, il “piccolo già grande”, entra a far parte dei Cinghiali, facendo parlare di sé, come uno dei migliori under del campionato.Forza Giammaria, nostro “Capitan Futuro”“.