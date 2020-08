La prima donna si è presentata in ospedale, la seconda rintracciata poche ore dopo

PALERMO – Due casi di Coronavirus scoperti a Palermo. Si tratta di due donne che lavorano in un negozio di animali.

La prima si è presentata ieri all’ospedale Cervello. Si era insospettita per la perdita del gusto e dell’olfatto, sintomi tipici quando si viene contagiati dal Covid.

Una volta eseguito il tampone è stata posta in isolamento nel reparto di Malattie infettive e si è attivata la procedura per ricostruire i suoi contatti. E così si è scoperto che anche una sua collega è positiva. Ora si trova in isolamento domiciliare.

Negativo invece il turista italo-americano che pur di non fare si era allontanato dall’albergo.