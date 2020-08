In viale Regione Siciliana e via Lanza di Scalea spazzatura di ogni genere. Gli interventi della Rap in programma

PALERMO – Dal paraurti a un pallone da calcio, passando per gomme d’auto tagliate e sanitari andati in pezzi: un giro in viale Regione Siciliana e via Lanza di Scalea restituisce l’immagine di una Palermo invasa da rifiuti abbandonati e inciviltà, e l’alluvione del 15 luglio scorso non ha certo migliorato il quadro generale. Le segnalazioni dei cittadini impazzano, ma a giudicare dalle prove raccolte da Live Sicilia sono molti di più coloro che seguono cattive abitudini in fatto di ambiente.

Lungo viale Regione Siciliana, partendo dal sottopassaggio di via Belgio e proseguendo verso Tommaso Natale, si trova di tutto: sul ciglio della strada carta, cartone, plastica, materassi. Addirittura all’altezza di Leroy Merlin si può notare il paraurti di un’auto, che giace per terra insieme ad altri oggetti metallici, dentro il quale le piante continuano a crescere indisturbate.

Arrivando in fondo alla strada e tornando verso la città, lo spettacolo si ripete. Superato il grande negozio di arredi e bricolage, ai bordi della strada ci sono rifiuti di ogni genere: carta, plastica ma anche pannolini, un cellulare, un pallone da calcio e la carcassa di un mezzo a due ruote. Il ‘fiume’ di rifiuti scorre fino alla rotonda di via Belgio, mentre all’altezza dell’ospedale Cervello qualche cittadino continua a sovraccaricare i cassonetti già stracolmi e qualcun altro rovista al loro interno.

Chiude idealmente il cerchio dell’area nord della città la via Lanza di Scalea che, pur contando qualche rifiuto ingombrante in meno, versa in condizioni analoghe a quelle di viale Regione Siciliana. Percorrendola a partire dalla rotonda di via San Lorenzo, lungo le corsie laterali c’è immondizia abbandonata di ogni genere comprese le ormai immancabili mascherine chirurgiche; la spazzatura non risparmia nemmeno un piccolo altare posto sul ciglio della strada per rendere omaggio a qualcuno che non c’è più, mentre sulla via di ritorno verso la rotonda ci sono anche dei pezzi sanitari rotti. LA PALERMO DEI RIFIUTI, GUARDA LE FOTO

La Rap sta cercando di limitare al meglio i danni dell’incuria e dell’assenza di senso civico: l’azienda fa sapere che “è in atto un piano straordinario contro gli abbandoni illeciti di rifiuti ingombranti”, che non hanno alibi poiché non collegati all’alluvione: solo nel mese di luglio i ritiri di pezzi abbandonati sono stati circa 9.500. La Rap spiega anche che da lunedì il servizio di ritiro abbandoni coinvolge anche l’area nord di Palermo e finora è stato attuato in zone come San Lorenzo, Partanna Mondello e Settecannoli. Per cercare di debellare il fenomeno, in accordo col Comune e la polizia municipale, la partecipata dei rifiuti annuncia di essersi anche dotata di telecamere mobili da posizionare nei siti più delicati. Per ragioni di tutela della privacy, i controlli saranno effettuati dalla polizia municipale.

Quanto alla presenza di rifiuti non ingombranti riscontrata nel ‘tour’ di Live Sicilia, dalla Rap fanno sapere che dopo il ritiro degli ingombranti già in programma si passerà allo spazzamento delle strade e quindi alla sistemazione di queste vere e proprie discariche a cielo aperto. La Rap ricorda ai cittadini le modalità di smaltimento: il ritiro a domicilio gratuito, contattando il numero 800237713 oppure scrivendo all’email urp@rapspa.it, ma anche il conferimento nei cinque centri comunali di raccolta dove depositare rifiuti ingombranti, rae (rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche) o altre tipologie di frazione. I dettagli sul sito internet.