‘Viaggio’ nella Palermo dei rifiuti FOTO

Palermo è invasa da rifiuti e inciviltà, e queste immagini lo testimoniano. Nelle prime dieci foto, realizzate in viale Regione Siciliana (prima in direzione Tommaso Natale e poi tornando verso via Belgio), si nota spazzatura di ogni genere: si va dal paraurti di un’auto a un pallone da calcio, passando per un cellulare e per un pannolino sporco.

Gli altri cinque scatti invece raccontano una via Lanza di Scalea circondata dai rifiuti, anche se quelli ingombranti non sono molti come in viale Regione Siciliana. La Rap è già al lavoro per contrastare il fenomeno degli abbandoni selvaggi, con un programma di ritiro dei rifiuti ingombranti al quale seguirà lo spazzamento.