CAPO D’ORLANDO (ME) – Novità per quanto riguarda lo staff tecnico dell’Orlandina Basket. Antonio Fazio sarà il nuovo Preparatore Atletico dei biancoazzurri per la stagione 2020/21. Subentra a Tommaso Rizzacasa, che il club ringrazia sentitamente per quanto fatto in questi due anni a Capo d’Orlando.

Fazio, che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate, nelle ultime due stagioni ha svolto il ruolo di Preparatore Atletico del Settore Giovanile e dell’Orlandina Lab, oltre a rivestire la carica di assistente per quanto riguarda la prima squadra.

Antonio, orlandino doc classe 1990, con un passato da giocatore nel settore giovanile orlandino e diverse esperienze in Serie B e Serie C tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, è pronto ad approcciarsi a questa nuova sfida. “Ringrazio il Presidente Sindoni e coach Marco Sodini – dichiara Antonio Fazio – per avermi dato questa grandissima opportunità. Svolgerò il lavoro al meglio delle mie possibilità. Per me è stato un onore lavorare al fianco di Rizzacasa nelle ultime due stagioni. Ho imparato tanto e sono pronto a mettermi in gioco con questa maglia, che per me è quasi una seconda pelle“.

“Il fatto che Antonio – dichiara il Presidente Enzo Sindoni – venga promosso sul campo diventando il nostro Preparatore Atletico è un risultato che si è meritato, lavorando in maniera ottimale con il settore giovanile. Noi, come club, siamo orgogliosi del fatto che un altro orlandino doc sia arrivato a dirigere un area così importante del settore tecnico. È sintomo che Capo d’Orlando produce gente da Serie A“.