Palermo, al via campionati italiani

PALERMO – E’ partita oggi la due giorni dedicata ai Campionati Italiani giovanili maschili – under 15 (anno agonistico 2019-20 – in ambito regionale) alla piscina comunale di viale del Fante. Si tratta della prima manifestazione dopo la riapertura degli impianti pubblici che erano stati chiusi per l’emergenza Covid-19

“Ospitare oggi questa manifestazione – hanno commentato il sindaco Orlando e l’assessore allo Sport, Paolo Petralia – è un importante risultato per la Città di Palermo, ottenuto grazie alla proficua collaborazione degli Uffici allo Sport del Comune, delle Società Sportive e di chi gestisce in sicurezza con grande attenzione, per l’utenza della piscina e di tutto il personale, abbiamo superato ostacoli e siamo riusciti insieme a far partire il primo evento sportivo importante italiano per la Piscina Olimpica di Palermo“.