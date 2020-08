Catania, adesso è ufficiale

CATANIA – Nico Le Mura è il nuovo amministratore unico del Catania. Di seguito si riporta la nota integrale diffusa dal club etneo.

“Riunita oggi nella sede sociale di Torre del Grifo, l’assemblea dei soci del Calcio Catania S.p.A. ha provveduto a nominare amministratore unico il dottor Nico Le Mura. La scelta dell’organo amministrativo in forma monocratica è naturalmente indotta dall’esigenza di semplificare i processi decisionali ed operativi in questa cruciale fase, caratterizzata dalla chiusura della procedura concordataria e dall’imminente scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato Serie C 2020/21. Entro la fine del mese, l’assemblea dei soci nominerà il Consiglio di Amministrazione, che svilupperà i piani strategici aziendali e sportivi in vista della prossima stagione”.