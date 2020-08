Coronavirus, ora in Italia si contagiano sempre più i giovani

La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia resta stabile rispetto alla settimana precedente e l’indice di Rt nazionale (il numero di persone contagiate da un individuo infetto) si mantiene sotto l’1 (0,98). Il rapporto settimaaledella Cabina di Regia (Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità), creata per monitorare il quadro generale in base alle comunicazioni delle Regioni, si riferisce al periodo 20-26 luglio. Gli ospedali si stanno svuotando e sono in grado di sostenere un eventuale nuovo impatto di ricoveri. L’età media dei contagiati si attesta adesso sui 40 anni, venti in meno rispetto ai mesidi marzo e aprile. Sono otto le Regioni con Rt superiore a 1 (Campania, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Bolzano, Trento,Sicilia, Veneto).