ROMA – Sono 295 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a ieri (il dato precedente è di 379). Secondo i dati del ministero della Salute sono 5 le nuove vittime (ieri erano state 9). I tamponi effettuati sono stati 60.383, in calo di circa 8mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Emilia Romagna (+56), Lombardia (+55) e Veneto (+46). Le uniche regioni senza nuovi contagi sono Valle d’Aosta e Basilicata, oltre al territorio della Provincia Autonoma di Trento.

In Sicilia i nuovi casi accertati rispetto a ieri sono dieci. I ricoverati sono 36, di cui tre in terapia intensiva. Il totale degli attualmente positivi è di 281, i morti 283. Una giocatrice iscritta al Palermo Ladies Open di tennis è risultata positiva.