PALERMO – La ricerca del Palermo per l’allenatore della prossima stagione continua. I nomi sondati dalla dirigenza di viale del Fante sono tanti, ma con nessuno si è tentato l’assalto decisivo, forse per tenere in piedi tutte le piste. Adesso, però, il tempo stringe. In casa rosanero si deve fare in fretta perché il 16 agosto dovrebbe cominciare il ritiro e il 27 settembre il campionato.

Nelle ultime ore in casa Palermo si è anche pensato all’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, che ha intenzione di diventare allenatore, ma questa, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, più che una pista concreta, al momento è solo una suggestione. De Rossi, nelle settimane precedenti, è stato accostato a Fiorentina, Ascoli e Reggina, ma essendo sprovvisto di patentino Uefa A non potrebbe allenarle, così come non potrebbe farlo nemmeno in Lega Pro e spera in una deroga per cominciare la sua carriera in panchina.

Le altre piste per la panchina portano a Grosso, ma per il quale sembrano non esserci speranze, Vivarini che è in attesa di capire cosa vorrà fare il Bari, in caso di mancata conferma il Palermo si farebbe avanti. Sfumata la pista che porta a Boscaglia che ha deciso di rimanere alla Virtus Entella, così come Scienza cha ha rinnovato con il Monopoli. Caserta invece si è tirato fuori dopo aver mancato un appuntamento con la dirigenza rosa.

L’allenatore adesso è un rebus, ma si dovrà scegliere il prima possibile per non rimanere con un pugno di mosche in mano.