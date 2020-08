PALERMO – Da qualche giorno si ha l’ufficialità della mancata partecipazione del Verga Basket al prossimo campionato di Serie A1 Femminile.

Coach Santino Coppa ha sperato fino all’ultimo che questo non accadesse, ma sarà così: “Il mio rammarico – dichiara ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia“ è enorme ho cercato di fare di tutto e di più, l’esclusione dalla A-1 sicuramente rappresenta una sconfitta per tutti. Ringrazio l’amministrazione cittadina che ci è stata vicina sempre ribadendo più volte gli impegni presi“.

Coppa è deluso dal fatto di non poter continuare il lavoro con alcune ragazze che negli anni hanno dimostrato ampio margine di crescita: “Sono due anni di lavoro buttati, perché alcune giocatrici con me hanno fatto un’importante salto di qualità diventando da giocatrici di A-2 a protagoniste in A-1, e di questo almeno resta la soddisfazione. A tutte faccio i migliori auguri per il futuro affinché continuino a dimostrano quale sia il loro potenziale dimostrato qui a Palermo“.

Il coach, comunque, vuole ancora tenere vive le poche speranze che restano: “Ancora oggi, ci sarebbe una minima possibilità di salvare il patrimonio del basket femminile a Palermo. I termini per l’iscrizione del Verga siano già scaduti, ma resta viva l’ipotesi, al momento è solo tale, che il titolo sportivo della città di Palermo possa essere preso da una nuova società cittadina, richiedendo una wild card speciale alla Federazione, un po’ come successo l’anno scorso con Bologna“.