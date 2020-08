Tromba d’aria e maltempo intorno alle 19 sulla sulla spiaggia di Cefalù, nel Palermitano. Panico e fuggi fuggi tra i bagnanti, presi alla sprovvista mentre trascorrevano una giornata al mare. Si sarebbe generata al largo, molta gente è uscita dall’acqua in fretta e furia, surfisti compresi. Un mini tornado che ha poi esaurito la sua forza avvicinandosi alla costa e alla strada, dove per fortuna non si sono registrati né danni, né feriti.

(Video di Valentina Terzo)