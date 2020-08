La catanese Giulia Grillo, ex ministro della Salute, lascia il Movimento 5 Stelle. Lo ha annunciato in un’intervista al quotidiano La Stampa: «La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea – ha dichiarato Grillo -. La verità è che sono molto stanca – aggiunge -. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi». Grillo, deputata del Movimento, aveva da tempo manifestato malessere. Per il momento, si iscriverà al gruppo Misto.

Grillo, 45 anni, è stata ministro della Salute nel primo governo Conte ma non è stata riconfermata nel Conte bis, sostituita da Roberto Speranza. E’ alla sua seconda legislatura in Parlamento, è stata eletta nel collegio Sicilia 2. Nei mesi scorsi era stata critica nei confronti di Luigi Di Maio, manifestando in più occasioni le sue perplessità sulla linea del Movimento.