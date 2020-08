CALCIO SERIE C

CATANIA – Nella giornata di ieri Giuseppe Raffaele ha rescisso il suo contratto con il Potenza e adesso si prepara alla nuova avventura con il Catania. Il tecnico, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di questa nuova avventura:

“Preferisco non dir nulla in questo momento e – dichiara il tecnico ai microfoni di “Antenna Uno Notizie” lasciare che sia la società a parlare quando i tempi saranno maturi. L’affetto dei tifosi? Sono contento di questa attestazione di stima, quella etnea è una piazza importante. Il Catania merita di tornare in alto”.