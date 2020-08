SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – È guerra di posizionamento a San Giovanni la Punta. Un colpo su colpo al suon di comunicati stampa che rende viva la contesa politico-amministrativa anche sotto il sole di ferragosto. Anzi, è soprattutto ora che la campagna per le candidature si fa più nervosa e rovente. In corso c’è un battaglia a risiko in cui la differenza passa anche dal numero di carri armati a disposizione. Dove si vota con il proporzionale, è l’effetto trascinamento dei candidati al consiglio a determinare buona parte degli equilibri. L’eventuale ballottaggio dovrà tenere in considerazione altri ingredienti, fra questi il voto d’opinione.

Il sindaco Nino Bellia fa la prima mossa. E annuncia l’ingresso nell’area della maggioranza della consigliera Ada Bono. Un’uscita chiamata a smentire “voci e comunicati vari – spiega il primo cittadino – diramati in queste ultime settimane da altri candidati sindaci i quali l’avevano erroneamente collocata all’interno di altre ipotetiche coalizioni avversarie nonostante le avversità della stessa interessata”.

La diretta interessata spiega: “La consigliera Ada Bono non rinnega il passato le scelte fatte e tutto ciò che incondizionatamente ha compiuto per la crescita di un progetto condiviso. Ha compreso, però, di non essere pienamente soddisfatta del percorso che aveva intrapreso e quindi proseguirà con impegno e amore il lavoro che da quasi cinque anni ha portato avanti per la cittadinanza”.

La riposta

Nelle mail di redazione arriva la contromossa politica dall’area Santo Trovato, candidato civico per il centrodestra. L’outsider Salvatore Bianco spiega le ragioni che lo hanno portato a candidarsi: “Onestà, rispetto e collaborazione – dice – sono le caratteristiche che un vero amministratore di paese deve avere, ed esse sono contenute in Santo Trovato. Da qui la mia scelta di sostenerlo. L’unica promessa però che insieme possiamo e vogliamo mantenere è quella di dare il nostro totale impegno per far sì che questo paese possa riemergere”.