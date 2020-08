CATANIA – Momenti di paura questa mattina tra i clienti del supermercato Md di viale Castagnola, nel quartiere Librino. All’improvviso nell’esercizio commerciale ha fatto irruzione un rapinatore armato di pistola, che dopo è stato scoperto essere a salve.

Il colpo in aria

Il malvivente, probabilmente uno straniero, per convincere una delle cassiere a farsi consegnare l’incasso ha sparato un colpo in aria scatenando il panico. Ma i tentativo però non è riuscito.

La fuga

Per evitare di essere preso il criminale allora ha deciso di darsi alla fuga. Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni della polizia, intervenuta sul posto, si è allontanato con una vettura.

Le indagini della polizia

In un primo momento è arrivata una Volante, ma in seguito anche gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi. Per individuare il malvivente potranno essere molto utili le immagini del sistema di videosorveglianza già acquisiste dagli investigatori.