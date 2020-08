PALERMO – Carlo Staffile è il nuovo direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai. La nomina da parte dell’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà ha data di oggi, 26 agosto.

L’incarico che fu di Rizzuto

Si tratta dell’incarico che era ricoperto da Calogero Rizzuto, morto nello scorso marzo dopo aver contratto il Covid. L’incarico è stato ricoperto ad interim da Rita Insolia, direttrice della galleria Palazzo Bellomo, a cui dal primo settembre dunque subentrerà il nuovo direttore Carlo Staffile.

Zangara a Himera-Solunto

Una settimana fa la nomina di Stefano Zangara (dirigente dell’assessorato Beni culturali come Staffile) a direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, in sostituzione di Francesca Spadafora, che è andata in pensione.