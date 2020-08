CATANIA – Dopo la bordata di lunedì (“Musumeci misuri le parole”), il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano torna a stoppare l’iniziativa del governo regionale con l’ordinanza sullo sgombero dei migranti ospiti negli hotspot nei centri di accoglienza dell’Isola. “Quella firmata dal governatore Nello Musumeci è un’ordinanza priva di ogni fondamento giuridico perché interviene su una materia sulla quale la Regione o il presidente della Regione non ha alcuna competenza – dice l’esponente dell’Esecutivo Conte parlando in provincia di Catania -. E visto che è una persona che conosce le leggi e di esperienza temo che sia soltanto il manifesto di propaganda e polemica politica. Non vorrei che si utilizzassero i problemi della Sicilia per fornire argomenti alla campagna elettorale di Salvini nelle altre regioni. Tutto questo non sarebbe accettabile”. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, nel Catanese, parlando dell’ordinanza di chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti nell’isola.

E ancora: “Il governo sta decidendo in queste ore, credo che impugneremo l’ordinanza. Sono convinto che vada impugnata e molto probabilmente lo faremo. Poi deciderà la magistratura. Le modalità tecniche sono diverse, ne stiamo discutendo in queste ore”.

In mattinata il governatore, intervistato a Ominibus, su La7, era tornato a difendere la sua ordinanza: “Nessuna speculazione elettorale, non sono candidato – le parole del presidente della Regione Siciliana -. Sono una persona seria e nella mia breve e modesta storia politica non c’e’ mai stato un tentativo di speculazione”. E sulla paventata impugnativa dell’ordinanza da parte di Roma: “Perché non lo hanno fatto entro le 48 ore, come era giusto fare? Perché si è perso perso cosi’ tanto tempo?”. E sul possibile scontro istituzionale tra Palermo e Palazzo Chigi davanti alla magistratura, Musumeci ha poi aggiunto: “Anche noi abbiamo sentito il parere di diversi costituzionalisti. Loro faranno sentire loro trombe, noi faremo suonare le nostre campane”.